NBA : l’incroyable bague offerte par les Lakers à Kareem Abdul-Jabbar

Légende du basketball et ancien détenteur du record de points inscrits en NBA avec 38,387 points, Kareem Abdul-Jabbar a reçu une bague honorifique de la part des Los Angeles Lakers.

Effacé des tablettes par LeBron James, le record de points inscrits en NBA par Kareem Abdul-Jabbar n’en reste pas moins inscrit dans la légende. À tel point que les Los Angeles Lakers, franchise dans laquelle l’ancien basketteur de 75 ans a évolué entre 1976 et 1989, auraient décidé de lui offrir une bague spéciale à cette occasion.

Un record vieux de 38 ans gravé dans l'or

Selon le site TMZ, la franchise californienne aurait fait les choses en grand pour honorer l’ancien record de points (38.387 points) détenu par Kareem Abdul-Jabbar durant 38 années, en lui offrant une prestigieuse bague en or, sertie de 578 diamants. Sur le bijou, commandé par la franchise au joaillier Jason Arasheben, on y aperçoit le chiffre 33, numéro symbolique de KAJ durant sa carrière, ainsi que le «skyhook», son tir emblématique.

Parmi les autres détails figurent son record de points, désormais battu par LeBron James avec 38.390 points, les 38 années durant lesquelles le record aura tenu, ainsi que la date à laquelle Kareem Abdul-Jabbar est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la Grande ligue : le 5 avril 1984, détrônant à l’époque Wilt Chamberlain.

«Les Lakers sont une organisation de premier ordre et apprécient et reconnaissent toujours les joueurs, anciens et nouveaux. Nous avons été très heureux de contribuer à donner vie à cette bague et de célébrer la carrière de l'un des plus grands joueurs de tous les temps», explique notamment Jason Arasheben, joaillier réputé pour ses bagues destinées aux champions NBA, à TMZ.