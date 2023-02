PSG : Kylian Mbappé finalement présent contre le Bayern Munich en Ligue des champions ?

Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, il y a dix jours, Kylian Mbappé a effectué, ce dimanche 12 février, une partie de l’entraînement du PSG et pourrait finalement figurer dans le groupe pour affronter le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Et si Kylian Mbappé était présent ? L’espoir renaît dans les rangs du PSG. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers, il y a une dizaine de jours à Montpellier, et annoncé forfait pour au moins trois semaines, l’attaquant pourrait finalement figurer dans le groupe parisien pour affronter le Bayern Munich, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Au lendemain de la déroute à Monaco en championnat (3-1), le champion du monde 2018 a recouru, ce dimanche, au centre d’entraînement du PSG et effectué une partie de la séance collective avec ses coéquipiers qui n’ont pas ou peu joué en Principauté avant d’enchaîner quelques exercices individuels, a rapporté L’Equipe. Il a même conclu sa séance avec quelques tirs au but.

Reste à savoir comment son corps va réagir à cette séance. Mais les chances de voir l’ancien monégasque sur la feuille de match semble réelles. Il devrait faire un nouveau test ce lundi, à seulement 24 heures de la confrontation face au club bavarois, et Christophe Galtier devrait en dire davantage lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Avant de quitter le Rocher, l’entraîneur parisien avait assuré qu’il ne prendrait «zéro, zéro risque» avec son attaquant.

Un éventuel retour de Kylian Mbappé, en plus de ceux de Lionel Messi et Marco Verratti, serait évidemment une très bonne nouvelle pour le PSG en plein doute et qui traverse une période plus que compliquée depuis le début de l’année 2023 avec déjà quatre défaites, dont l’élimination contre Marseille en 8e de finale de la Coupe de France et donc à Monaco en Ligue 1. Sa présence devrait être connue dans la journée de lundi à l’annonce du groupe retenu par Christophe Galtier.