Fifa The Best : le palmarès complet

La cérémonie des trophées The Best s'est déroulé à Paris ce lundi 27 février 2023. Voici le palmarès complet.

Joueur de la FIFA The Best

Le champion du monde argentin Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur pour l'année 2022 lors de la remise des Trophées «Fifa Best», lundi à Paris. Messi (35 ans) a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021.

est #TheBest – Joueur de la FIFA 2022!



— Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) February 27, 2023

Joueuse de la FIFA The Best

Alexia Putellas, la star de l'Espagne et du FC Barcelone, remporte le trophée de meilleur joueuse de l'année 2022.

On top of the world.

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women's Player 2022!

Gardien de la FIFA The Best

Emiliano Martinez élu meilleur gardien de l'année

Gardienne de la FIFA The Best

Mary Earps (ENG)

She's at the top of her game.





Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022!

Entraîneur de l'année pour le football masculin

Lionel Scaloni (ARG)

Entraîneur de l'ANNée pour le football féminin

Sarina Wiegman (ENG)

Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022!

Le Prix Puskás de la FIFA (plus beau but)

Marcin Oleksy (POL)

The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!





The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!

La Distinction Fair-play de la FIFA

Luka Lochoshvili

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award

Prix des Supporters

Les supporters de l'Albiceleste désignés comme les meilleurs de l'année 2022.

#TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans!

Le XI type masculin

Le onze type masculin de l'année 2022 : Courtois - Hakimi, Van Dijk, Cancelo - Casemiro, Modric, De Buryne - Messi, Mbappé, Benzema, Haaland

LE XI TYPE Féminin

Le onze type féminin de l'année 2022 : Endler - Bronze, Leon, Williamson, Renard - Putellas, Walsh, Oberdorf -Morgan, Kerr, Mead