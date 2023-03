Instagram : Kylian Mbappé est le premier Français à atteindre la barre des 100 millions d'abonnés

Kylian Mbappé est devenu, ce lundi 6 mars, le premier Français à passer le cap des 100 millions d'abonnés sur Instagram.

Recordman sur les terrains, mais également sur les réseaux sociaux. Deux jours après avoir détrôné Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain avec un 201ème but face à Nantes (4-2), Kylian Mbappé est devenu, ce lundi 6 mars, le premier Français à franchir le cap des 100 millions d'abonnés sur Instagram.

Seulement derrière Cristiano Ronaldo en Europe

Le natif de Bondy devance largement ses coéquipiers en Équipe de France en termes d'abonnés sur le réseau social. Élu Ballon d’Or 2022, Karim Benzema ne possède «que» 66.5 millions d'abonnés sur Instagram, tandis que Paul Pogba est le troisième joueur français le plus suivi avec 57.3 millions d’abonnés.

Déjà grand en France, Kylian Mbappé l’est également sur la scène européenne d’Instagram, puisqu’il est la seconde personnalité la plus suivie sur le Vieux continent, très loin derrière son idole d’enfance : le Portugais Cristiano Ronaldo. L’attaquant d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, compte 552 millions d’abonnés sur Instagram, ce qui fait de lui le second compte le plus suivi sur le réseau social derrière … le compte officiel d’Instagram, qui possède 609 millions d’abonnés.

Les stars américaines très représentées

À l’échelle planétaire, l’attaquant de 24 ans du Paris Saint-Germain reste très loin de ses coéquipiers en club, Lionel Messi (433 millions d’abonnés) et Neymar Jr (204 millions d’abonnés). Même constat en comparaison des chiffres affichés par les plus grandes célébrités américaines.

La chanteuse Selena Gomez (392 millions d’abonnés), la star de la télé-réalité Kylie Jenner (379 millions d’abonnés), ou encore l’acteur Dwayne «The Rock» Johnson (365 millions d’abonnés), suivent Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au classement des personnalités avec le plus d'abonnés sur Instagram.