Tournoi des 6 Nations : la France remporte un succès historique en Angleterre (53-10)

Le XV de France a surclassé l'Angleterre samedi à Twickenham (53-10), décrochant la plus large victoire de son histoire contre le XV de la Rose lors de la 4e journée du Tournoi des 6 nations.

Impressionnant, incandescent, inarrêtable : le XV de France a humilié l'Angleterre à Twickenham pour s'offrir la plus large victoire de son histoire contre le XV de la Rose (53-10), ce samedi 11 mars, lors de la 4e journée du Tournoi des 6 nations.

«Je crois qu'on a un peu de mal à réaliser», a immédiatement reconnu Antoine Dupont. Avec sept essais de Thomas Ramos (2e), Thibaud Flament (26e, 58e), Charles Ollivon (40e, 60e) et Damian Penaud (72e, 75e), les Bleus de Fabien Galthié ont en effet effacé un record co-détenu par les matches de 1972 (37-12) et 2006 (31-6). A chaque fois en France.

Ils occultent également les 37 points inscrits en 1972 à Colombes lors du Tournoi des cinq nations (37-12) et infligent aux Anglais leur troisième plus grosse défaite de l'histoire, mais la plus lourde à domicile. Mieux, ils maintiennent en vie leurs rêves de nouveau titre dans le Tournoi, après le Grand Chelem de 2022, en attendant le résultat du choc entre l'Irlande et l'Ecosse, dimanche à Edimbourg.

Un dernier titre à six mois du Mondial

Tout se jouera donc dans un duel à trois et à distance lors de la 5e journée: Ecosse-Italie, France-Pays de Galles et Irlande-Angleterre. L'Irlande (15 points et deux matches à jouer), la France (15 points, un match à jouer) et l'Ecosse (10 points et deux matches à jouer) se disputent ainsi un dernier titre à six mois du Mondial en France (8 septembre-28 octobre).

En attendant, Fabien Galthié est devenu le premier sélectionneur français à s'imposer à Londres dans le Tournoi depuis Bernard Laporte : depuis la victoire (18-17) en 2005, Marc Lièvremont, Philippe Saint-André, Guy Novès et Jacques Brunel s'étaient tour à tour cassés les dents dans le temple du rugby anglais.