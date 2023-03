6 Nations : le XV de France vainqueur du Tournoi si…

Tenant du titre, le XV de France peut encore espérer remporter le tournoi des 6 Nations, même si les Bleus n’ont pas leur destin entre les mains avant leur dernier match, ce samedi 18 mars, contre le pays de Galles.

Un doublé pour le XV de France ? Tenants du titre, les Bleus sont toujours en course pour remporter le tournoi des 6 Nations avant la dernière journée, programmée ce week-end, et la réception du pays de Galles au Stade de France (15h45). Mais les Bleus, qui occupent la 2e place du classement avec quatre points de retard sur l’Irlande, n’ont pas leur destin entre les mains. Ils seront sacrés s’ils s’imposent contre les Gallois avec le point de bonus offensif et que le XV du Trèfle, invaincu dans cette édition, s’incline à domicile face à l’Angleterre sans prendre le point de bonus défensif.

Les bleus dans l'obligation de gagner

D’autres cas figures existent pour que les hommes de Fabien Galtié soient couronnés, mais ils sont beaucoup plus complexes. S’ils battent le XV du Poireau avec le point de bonus offensif et que les Irlandais perdent avec le point de bonus offensif, tout se jouerait à la différence de points actuellement favorable à l’Irlande (+66 contre +46). Les Tricolores devront combler leur retard de 20 points.

La différence de points pourrait aussi permettre de départager les deux nations si la France venait à l’emporter sans le point de bonus offensif et que l’Irlande était battue sans le bonus offensif. Une chose est sûre, le XV de France est dans l’obligation de gagner pour être titré pour la seconde année consécutive. Antoine Dupont et ses coéquipiers savent donc ce qu’il leur reste à faire.