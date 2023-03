Football : calendrier, groupes, format… Tout savoir sur les éliminatoires de l’Euro 2024

Les éliminatoires de l’Euro 2024 serviront à se qualifier pour la compétition qui sera organisée en Allemagne (14 juin-14 juillet 2024). Calendrier, format, groupes… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Calendrier

La phase de groupe des éliminatoires de l’Euro 2024 se disputera du 23 mars au 21 novembre 2023. La phase de barrages, qui désignera les trois derniers qualifiés pour la compétition organisée en Allemagne, aura lieu du 21 au 26 mars 2024.

Format

Alors que la Russie a été exclue, en raison de la guerre menée en Ukraine, 53 pays vont participer à ces éliminatoires. Ils ont été répartis en sept groupes de cinq et trois groupes de six, et les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour l’Euro 2024. A l’issue des éliminatoires, il restera encore trois places à attribuer. Elles se joueront entre les 12 meilleures sélections non qualifiées selon les résultats de la Ligue des nations 2022-2023.

Groupes

Groupe A : Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie, Chypre

Groupe B : Pays-Bas, France, Irlande, Grèce, Gibraltar

Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine, Malte

Groupe D : Croatie, pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie

Groupe E : Pologne, République Tchèque, Albanie, Iles Féroé, Moldavie

Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie

Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie

Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du nord, San Marin

Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre

Groupe J : Portugal, Bosnie, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein

Pays qualifiés

Au total, 23 pays se qualifieront lors de ces éliminatoires et rejoindront l’Allemagne, qualifiée d’office en tant que pays organisateur.

Equipe de France

L’équipe de France, qui n’était pas tête de série lors du tirage au sort, figure dans le groupe B avec les Pays-Bas, l’Irlande, la Grèce et Gibraltar.

24 mars : France-Pays-Bas

27 mars : Irlande-France

16 juin : Gibraltar-France

19 juin : France-Grèce

7 septembre : France-Irlande

13 octobre : Pays-Bas-France

18 novembre : France-Gibraltar

21 novembre : Grèce-France