MotoGP : calendrier, pilotes, TV, nouveautés… Tout savoir sur la saison 2023

La saison 2023 de MotoGP va commencer ce dimanche 26 mars. Entre le calendrier, les pilotes et le programme TV, voici tout ce qu’il faut savoir de cette nouvelle cuvée.

Le calendrier de la saison

Dimanche 26 mars 2023, à 15h : GP du Portugal

Dimanche 2 avril 2023, à 19h : GP d'Argentine

Dimanche 16 avril 2023, à 21h : GP des Amériques

Dimanche 30 avril 2023, à 15h : GP d'Espagne

Dimanche 14 mai 2023, à 14h : GP de France

Dimanche 11 juin 2023, à 14h : GP d'Italie

Dimanche 18 juin 2023, à 14h : GP d'Allemagne

Dimanche 25 juin 2023, à 14h : GP des Pays-Bas

Dimanche 9 juillet 2023, à 10h : GP du Kazakhstan

Dimanche 6 août 2023, à 14h : GP de Grande-Bretagne

Dimanche 20 août 2023, à 14h : GP d'Autriche

Dimanche 3 septembre 2023, à 14h : GP de Catalogne

Dimanche 10 septembre 2023, à 14h : GP de Saint-Marin

Dimanche 24 septembre 2023, à 10h30 : GP d'Inde

Dimanche 1er octobre 2023, à 7h : GP du Japon

Dimanche 15 octobre 2023, à 8h : GP d'Indonésie

Dimanche 22 octobre 2023, à 5h : GP d'Australie

Dimanche 29 octobre 2023, à 8h : GP de Thaïlande

Dimanche 12 novembre 2023, à 7h : GP de Malaisie

Dimanche 19 novembre 2023, à 18h : GP du Qatar

Dimanche 26 novembre 2023, à 14h : GP de Valence

Les pilotes

Ducati : Francesco Bagnaia (ITA/26 ans), Enea Bastianini (ITA/25 ans).

Yamaha : Fabio Quartararo (FRA/23 ans), Franco Morbidelli (ITA/28 ans).

Aprilia : Aleix Espargaro (ESP/33 ans), Maverick Vinales (ESP/28 ans).

Honda : Marc Marquez (ESP/30 ans), Joan Mir (ESP/25 ans).

KTM : Jack Miller (AUS/28 ans), Brad Binder (RSA/27 ans).

GasGas Tech3 (KTM) : Pol Espargaro (ESP/31 ans), Augusto Fernandez (ESP/25 ans).

Aprilia-RNF : Miguel Oliveira (POR/28 ans), Raul Fernandez (ESP/22 ans).

Honda-LCR : Alex Rins (ESP/27 ans), Takaaki Nakagami (JPN/31 ans).

Ducati-Pramac : Johann Zarco (FRA/32 ans), Jorge Martin (ESP/25 ans).

Ducati-Gresini : Alex Marquez (ESP/26 ans), Fabio Di Giannantonio (ITA/24 ans).

Ducati-VR46 : Luca Marini (ITA/25 ans), Marco Bezzecchi (ITA/24 ans).

Les nouveautés de la saison

Lors de cette saison record avec 21 Grands Prix, dont deux nouvelles courses au Kazakhstan (le 9 juillet) et en Inde (le 24 septembre), les courses sprint seront mises en place et disputées chaque samedi lors de chaque week-end de GP. Les sprints représenteront l'équivalent en distance de la moitié du Grand Prix disputé le dimanche et offriront également des points au championnat - la moitié des points attribués lors de la course principale du dimanche

Sur quelle chaîne ?

La saison 2023 de MotoGP sera à suivre en intégralité sur les chaînes du groupe CANAL.