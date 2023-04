Ligue 1 : le triste record battu par le PSG après sa défaite contre Lyon

Battu par Lyon (0-1), le PSG a battu un triste record ce dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

Le PSG s’est incliné pour la deuxième fois consécutive au Parc des Princes, ce dimanche soir, contre Lyon (0-1). Il s’agit d’une huitième défaite en 2023 toutes compétitions confondues, du jamais vu depuis 22 ans.

Comme l’a dévoilé Opta, spécialiste des statistiques, il faut en effet remonter à 2001 pour trouver la trace d’un aussi mauvais départ d’année civile.

8 - Paris a perdu 8 de ses 18 matches en 2023 toutes compétitions confondues, son plus haut total de revers après 18 rencontres d'une année civile depuis 2001 (9). Dérive. #PSGOL pic.twitter.com/LTQD7F9Sas — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2023

Entre l’élimination en Coupe de France contre l’OM, celle en Ligue des champions face au Bayern Munich, le club de la capitale, qui compte six points d’avance sur Lens et Marseille à neuf journées de la fin de saison, n’avance plus. Et si cela se poursuit, il pourrait même terminer l’exercice sans titre. Ce qui serait une première sous les QSI.

Les coéquipiers de Lionel Messi, sifflé avant et pendant la rencontre contre l’Olympique lyonnais dimanche, se déplacent samedi à Nice, équipe invaincue, avant de recevoir Lens le 15 avril.