PSG : la mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a fait une mise au point sur son avenir, qu’il n’imagine pas ailleurs qu’à Paris pour le moment.

Entre les polémiques, la nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions et des performances loin d’être flamboyantes en Ligue 1, le PSG a connu une saison très mouvementée. Et si elle est encore loin d’être terminée, tout cela aurait pu remettre en cause l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale. Mais l’attaquant français a tenu à faire une mise au point sur son futur. Tout juste un an après avoir prolongé son contrat, il n’a pas l’intention de quitter le club parisien avec lequel il demeure déterminé à remporter la Ligue des champions.

La Ligue des champions comme objectif

«J’aimerais gagner la Ligue des champions. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner. Il ne me manque que ça. J’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à Tout le Sport en marge de sa présence au Stade de France avec des enfants de l’association «Premiers de cordée», en compagnie notamment de son frère Ethan.

Le capitaine de l’équipe de France devra donc bien rester au moins encore une saison supplémentaire dans la capitale française avec toujours dans un coin de sa tête la volonté de participer aux JO 2024. «C’est un rêve pour moi de faire les Jeux Olympiques 2024, encore plus à Paris», a confié Kylian Mbappé. Mais sa participation pourrait être rendue difficile notamment en raison de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). «Cela ne dépend pas que de moi. Il y a un club, une équipe nationale, avec un Euro avant, donc il faut discuter, prendre tous ces paramètres en compte. Il y a une vérité aussi, c’est que je ne forcerai pas pour faire les Jeux olympiques», a-t-il assuré.

Mais avant de penser à la saison prochaine, Kylian Mbappé va s’atteler à bien terminer celle-ci. Et à huit journées de la fin de la saison, le PSG compte six points d’avance sur Lens en tête du classement. Des Lensois que les Parisiens reçoivent, ce samedi, au Parc des Princes dans un match qui s’annonce capital dans la course au titre.