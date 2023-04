Espagne : une sportive a refait surface après avoir passé 500 jours sous terre

Une sportive espagnole de l'extrême est remontée à la surface, vendredi, après avoir séjourné pendant 500 jours dans une grotte naturelle, à 70 mètres de profondeur, en Espagne.

Un défi hors du commun. Beatriz Flamini (50 ans) est remontée à la surface et revenue à l'air libre, vendredi, après avoir séjourné pendant 500 jours dans une grotte naturelle, où elle était complétement coupée du monde. La sportive espagnole de l'extrême était descendue le 21 novembre 2021 dans une cavité située à quelque 10 kilomètres de Motril, une petite ville située dans le sud de l'Andalousie (Espagne).

«un isolement total, sans référence au temps»

Elle a néanmoins dû interrompre cette expérience et remonter environ une semaine à la surface pour des raisons de sécurité, avant de descendre à nouveau dans cette grotte, d’après le média espagnol El País. Et, selon ses déclarations, elle a passé cette semaine en étant seule et en isolement.

500 días bajo tierra en una cueva. Sin contacto con el exterior. Sin luz solar. Sin saber qué estaba pasando fuera. Hasta hoy. Beatriz Flamini lo cuenta todo sobre su hazaña... y año y medio da para mucho pic.twitter.com/DPI96E9mTc — MARCA (@marca) April 14, 2023

Son séjour dans cette cavité andalouse s'inscrivait dans le cadre d'une expérience scientifique destinée à évaluer l'impact physique et mental d'un isolement absolu et d'une perte de repères temporels de longue durée. Lors d'une conférence de presse, Beatriz Flamini a expliqué qu'elle disposait simplement de livres, d'une lumière artificielle et de caméras pour enregistrer son expérience, mais qu'elle n'avait eu ni téléphone, ni appareil pour savoir l'heure ou connaître le jour de l'année.

«Des défis de ce genre, il y en a eu beaucoup, mais aucun avec toutes les caractéristiques de celui-ci, seule et dans un isolement total, sans contact avec l'extérieur, sans lumière naturelle, sans référence au temps», a affirmé David Reyes, membre de la Fédération andalouse de spéléologie, qui était chargé de la sécurité de l'athlète.