NBA : Victor Wembanyama officialise sa présence à la Draft 2023

Considéré comme le plus grand prospect français de l’histoire du basket-ball, Victor Wembanyama, 19 ans, vient d’annoncer sur les antennes d’ESPN qu’il se présentait officiellement à la prochaine Draft NBA.

Ce n’est pas une surprise, mais simplement l’officialisation d’un rêve pour les fans de basket à travers l’Hexagone. Le Français, Victor Wembanyama, vient d’annoncer qu’il allait se présenter à la Draft NBA 2023. Une draft où il sera le grand favori.

«Cela fait un an qu'il y a tellement de bonnes nouvelles pour moi. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce rêve, mes coachs et les membres de ma famille. Je suis très excité à l’idée d'annoncer que je me présente officiellement à la draft de 2023», a déclaré Victor Wembanyama lors de l’émission NBA Today sur ESPN.

Son agence, Comsport, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on peut voir les meilleurs moments de sa saison avec en toile de fond, les compliments des meilleurs joueurs de la planète à son égard.

Le Français de 19 ans est le quatrième joueur français à se présenter à la Draft NBA 2023 après Rayan Rupert, Bilal Coulibay et Nadir Hifi. Victor Wembanyama devrait connaître le nom de son équipe le 16 mai prochain lors de la traditionnelle loterie de la Draft.

En toute logique, il devrait jouer lors de la saison 2023-2024 au sein de la formation qui aura le 1er pick de la Draft. Mais il faudra attendre un mois (22 juin) pour que cela soit officialisé.