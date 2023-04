Liège-Bastogne-Liège : le Belge Remco Evenepoel remporte la Doyenne des classiques pour la deuxième année consécutive

Remco Evenepoel a remporté Liège-Bastogne-Liège ce dimanche 23 avril. Le cycliste Belge s'impose sur la Doyenne des classiques pour la deuxième année consécutive.

Il n'y a pas eu de suspense. Le Belge Remco Evenepoel s'est imposé ce dimanche sur la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. Il a profité de l'abandon de son principal rival, le Slovène Tadej Pogacar, pour devenir le premier coureur à conserver son titre à Liège depuis Michele Bartoli en 1998.

Le Slovène hors-jeu, Evenepoel avait le champ libre pour écraser la course. Et il a fait la différence exactement au même endroit que l'année dernière, dans la dernière partie de la redoutable côte de la Redoute, à une trentaine de kilomètres du but. Le champion du monde a placé une attaque que seul Tom Pidcock a brièvement pu suivre. Mais le Britannique a rapidement payé son effort, victime d'une fringale.

«Il m'a demandé de le relayer, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas. Alors il est parti, tout simplement. Remco était trop fort aujourd'hui», a souligné le coureur d'Ineos, finalement deuxième, à 1 min 06 sec du vainqueur, devant le Colombien Santiago Buitrago.

«C'est magique»

Dans un exercice de contre-la-montre dont il raffole, Evenepoel, moulé dans une combinaison blanche, a rapidement creusé, sous la pluie, un avantage de plus d'une minute qu'il a confirmé dans la dernière difficulté du jour, la Roche-aux-Faucons, pour gagner le droit de célébrer son nouvel exploit avant même la flamme rouge.

«C'est magnifique de faire deux sur deux. Gagner cette belle course avec ce beau maillot (arc-en-ciel de champion du monde), c'est magique», s'est félicité Evenepoel après avoir longuement harangué le public belge, massé le long du Quai des Ardennes.

A 23 ans, le prodige flamand complète son palmarès déjà riche de deux Monuments, du Tour d'Espagne et du titre de champion de monde en septembre dernier, avant de se tourner vers le Giro (6 au 28 mai), son principal objectif de cette première partie de saison.