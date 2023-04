Yoann Gourcuff : «Quitter le monde du foot m'a fait du bien», l'ex joueur se confie sur sa nouvelle vie

L'ancien internationnal français Yoann Gourcuff est revenu sur sa nouvelle vie pour la première fois après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel il y a quatre ans.

Un entretien sans langue de bois. Dans une interview accordée au quotidien régional Ouest France ce lundi 24 avril, l'ancien international français Yoann Gourcuff (32 sélections avec les Bleus) a témoigné de son quotidien de «père au foyer», bien loin des terrains qu'il a côtoyé durant près de quinze ans.

Le sportif retraité de 36 ans a expliqué avoir une vie «simple et sereine», et «s'occuper de ses deux enfants», Maël, 7 ans et Claudia, 4 ans, qu'il a eu avec son épouse l'animatrice de télévision Karine Ferri. «Je me régale. Je n’ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c’est un privilège», a-t-il expliqué.

Si l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions en 2007 avec l'AC Milan a raconté «jouer avec son fils dans le jardin», il a surtout dit «ne pas avoir touché de ballons pendant des années», après l'arrêt de sa carrière professionnelle, en janvier 2019.

«Quitter le monde du foot m'a fait du bien»

Comparé à ses débuts comme un successeur potentiel de Zinedine Zidane en équipe de France, le meneur de jeu, qui se dit encore «être un passionné de football», a cependant regretté plusieurs facettes du monde professionnel.

«Je suis un passionné de foot, j'aimais le jeu, les entraînements, les matches, mais tout ce qu'il y avait autour et qui prenait de plus en plus d'importance, toute cette exposition, cela ne me plaisait pas. Ce n'était pas moi. Je suis quelqu'un de discret, pudique. Aujourd'hui, je suis très bien dans ma vie. J'ai basculé tout de suite vers une nouvelle organisation avec ma famille. Au foot, on doit respecter des horaires, mais avec les enfants aussi. Et je suis bien dans ce cadre. Ma fin de carrière, je l'ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m'a fait beaucoup de bien», a lâché Yoann Gourcuff.

C'est désormais sur les terrains de tennis que le Breton prend du plaisir. L'ex-joueur de l'OL a indiqué «être classé 5/6 en championnat régional par équipes et participer de temps en temps à des tournois».