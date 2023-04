PSG-Lorient, 33e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Lorient, dimanche après-midi (17h05), au Parc des Princes. Le club de la capitale aura à cœur de maintenir son avance sur son dauphin marseillais pour assurer le titre. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Le PSG fonce vers le titre. Avec huit points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le club de la capitale a un chemin tout tracé vers un onzième titre de champion de France. Mais face à une valeureuse équipe de Lorient, Paris devra assurer un résultat. Car derrière, l'OM et le RC Lens sont à l'affût du moindre écart.

D'autant que le 6 novembre dernier, lors du match aller, les joueurs de Christophe Galtier avaient été mis en difficulté par ceux de Régis Le Bris. Une petite victoire 2-1 au Moustoir, acquise dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Cette fois-ci, Neymar, buteur et passeur décisif lors de cette rencontre, ne sera pas sur la feuille de match. Le PSG pourra tout de même compter sur Kylian Mbappé et Messi et l'ensemble de ses cadres.

De son côté, Lorient tentera de stopper une série de cinq matches sans victoire. Une mauvaise passe qui tombe au pire des moments pour le FC Lorient qui, grâce à un début de saison canon, pouvait se glisser dans la lutte pour l'Europe. Aujourd'hui 11e de Ligue 1, mais certain de son maintien, le club breton pourra jeter toutes ses forces dans la bataille, sans craindre pour son classement.

