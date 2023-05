Giro 2023 : parcours, favoris, diffusion TV... tout savoir sur le Tour d'Italie

Le Tour d’Italie 2023 se déroule du 6 au 28 mai. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le premier Grand Tour de la saison.

LE PARCOURS

1ère étape – 6 mai : Fossacesia – Ortona (CLM – 19,6km)

2e étape – 7 mai : Teramo – San Salvo (201km)

3e étape – 8 mai : Vasto – Melfi (216km)

4e étape – 9 mai : Venosa – Lago Laceno (175km)

5e étape – 10 mai : Atripalda – Salerno (171km)

6e étape – 11 mai : Naples – Naples (162km)

7e étape – 12 mai : Capua – Gran Sasso d’Italia (218km)

8e étape – 13 mai : Terni – Fossombrone (207km)

9e étape – 14 mai : Savignano sul Rubicone – Cesena (CLM – 35km)

Jour de repos – 15 mai

10e étape – 16 mai : Scandiano – Viareggio (196km)

11e étape – 17 mai : Camaiore – Tortona (219km)

12e étape – 18 mai : Bra – Rivoli (179km)

13e étape – 19 mai : Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana (207km)

14e étape – 20 mai : Sierre – Cassano Magnago (194km)

15e étape – 21 mai : Seregno – Bergamo (195km)

Jour de repos – 22 mai

16e étape – 23 mai : Sabbio Chiese – Monte Bondone (203km)

17e étape – 24 mai : Pergine Valsugana – Caorle (195km)

18e étape – 25 mai : Oderzo – Val di Zoldo (161km)

19e étape – 26 mai : Longarone – Tre Cime di Lavaredo (183km)

20e étape – 27 mai : Tarvisio – Monte Lussari (18,6km)

21e étape – 28 mai : Rome-Rome (135km)

FOCUS : Le Giro d'Italia 2023, un parcours toujours aussi surprenant et montagneux.



3.489,2km au total, 51.400m de dénivelé et 49 ascensions répertoriées, voici ce qui attend les coureurs tout au long des 3 semaines en Italie. Retour en détail sur les points clés du parcours. pic.twitter.com/KGFUqg2WmB — Barna (@Baarna_) May 4, 2023

LES FAVORIS

Qui succédera à Jai Hindley ? Un duel entre Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est particulièrement attendu pour la victoire finale.

Le premier, champion du monde en titre et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège le 23 avril dernier, possède l’étiquette de favori pour ce Giro. Le second, vainqueur de Tirreno-Adriatico et du Tour de Catalogne en mars, est un expert des courses à étapes et il arrive en pleine confiance.

Les autres favoris sont Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), Joao Almeida (UAE Team Emirates) et Alexandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Coté tricolore, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 5e du Tour de Romandie fin avril, ambitionne de bien figurer au classement général final.

LES FRANÇAIS

AG2R – Citroën Team : Mikaël Chérel, Alex Baudin, Paul Lapeira, Aurélien Paret-Peintre, Valentin Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme

Cofidis : François Bidard, Victor Lafay, Pierre-Luc Périchon, Rémy Rochas, Hugo Toumiré

Groupama – FDJ : Thibaut Pinot, Bruno Armirail, Rudy Molard

Ineos Grenadiers : Pavel Sivakov

Team Arkéa – Samsic : Warren Barguil, Maxime Bouet, Thibault Guernalec, Alan Riou, Clément Russo

LES ÉQUIPES PRÉSENTES

AG2R Citroën, Alpecin Deceuninck, Astana Qazaqstan, Bahrain-Victorious, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Education EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Intermarché – Circus, Jumbo-Visma, Movistar, Soudal Quick Step, Arkéa Samsic, Team DSM, Jayco AlUla, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Israel Premier Tech, Eolo Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Team Corratec

SUR QUELLE CHAÎNE ?

Le Giro 2023 est à suivre quotidiennement en intégralité sur les antennes d’Eurosport (Eurosport 1, sur l’application et le site web).