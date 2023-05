JO 2024 : Tout comprendre à la deuxième phase de vente de billets qui s’ouvre ce jeudi

Ce jeudi matin s'ouvre la seconde phase de vente de billets pour les JO 2024 de Paris. Cette fois-ci, les chanceux tirés au sort pourront acheter des billets à l’unité.

Une nouvelle phase de vente de billets pour Paris 2024 s’ouvre, ce jeudi matin, avec 1,5 million de places à la clé pour les heureux tirés au sort. Cette fois-ci, les billets seront vendus à l’unité et non plus par pack, comme c’était le cas lors de la phase précédente.

Les personnes qui se sont inscrites au préalable au tirage au sort vont recevoir par email un créneau pour pouvoir effectuer leurs achats, leur donnant un accès à la plate-forme de vente pendant 48 heures.

Lors de cette phase, des places pour tous les sports olympiques et toutes les sessions, y compris les finales, seront mises à la vente, ainsi que des billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des JO 2024. «Seul le surf ne donnera pas lieu à la vente de billets, en raison de la particularité du site. Les modalités pour assister aux sessions de surf seront précisées ultérieurement», a précisé la billetterie de l’événement.

Il est possible d'acheter jusqu'à six billets par session, quatre maximum pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, dans la limite de 30 billets par personne toutes phases de vente confondues.

Des places dès 24 euros

Concernant les prix, il faudra mettre la main au portefeuille pour assister à la cérémonie d’ouverture, pour laquelle les prix sont compris entre 90 et 2.700 euros, et entre 45 et 1.600 euros pour la cérémonie de clôture. Il faudra également compter entre 125 et 980 euros pour assister à la finale du 100 mètres masculin en athlétisme. Cependant, de nombreux billets seront proposés à des prix accessibles, dès 24 euros.

La première phase de vente de billets avait suscité de nombreuses critiques, en raison des prix jugés trop élevés. A l'issue de celle-ci, 3,25 millions de billets avaient été vendus, dont près de 13% à 24 euros, 70% à moins de 100 euros et 4,5% à plus de 200 euros, selon les organisateurs.

«Je m'attends à ce que cette deuxième phase continue de générer des déceptions et des frustrations. C'est inévitable, mais elle va encore une fois faire des heureux et il faut tenter sa chance», a expliqué à l'AFP Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation.

Une troisième phase de vente est prévue en fin d'année 2023, et jusqu'en 2024, «au fil de l'eau, selon le principe du premier arrivé premier servi», selon le comité d'organisation.