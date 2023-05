Football : Gaël Clichy inscrit un incroyable but en Suisse grâce au message d’un fan sur Instagram (vidéo)

Le Français Gaël Clichy, qui évolue désormais en Suisse, a inscrit un sublime but avec le Servette contre Sion ce samedi 13 mai. Une inspiration qui lui est venue après un message d’un fan sur Instagram.

L’inspiration peut venir de partout… et même des réseaux sociaux. L’ancien international français Gaël Clichy, qui évolue au FC Servette en Suisse, a inscrit samedi un but incroyable de 45 mètres. L’idée lui est venue grâce à un supporter.

L’ancien latéral de Manchester City, passé également par la Turquie récemment, termine actuellement sa carrière en Suisse. Et il n’a pas perdu son talent pour preuve avec ce but inscrit du milieu de terrain après avoir chipé le ballon dans les pieds de Mario Balotelli, son ancien coéquipier chez les Citizens.

Règle numéro 1 : Toujours écouter ses fans





La belle histoire derrière le magnifique but de Gaël Clichy hier https://t.co/M2loAJCg5w pic.twitter.com/NyGwZ8UlX5 — Servette FC (@ServetteFC) May 14, 2023

«Bon, je vous raconte la vraie histoire, a expliqué Gaël Clichy. Il faut me croire, c’est vrai. Alors voilà : durant la semaine, j’ai reçu via Instagram un message d’un supporter servettien. Il me disait que le gardien de Sion s’avançait souvent et beaucoup. Quand j’ai récupéré le ballon, j’ai pu anticiper, voir la situation et en profiter. J’ai tenté. Cela m’a souri. Mais le plus important, c’est la performance du groupe, les trois points.»

Le Servette FC s’est imposé 5-0 contre le FC Sion, lanterne rouge, et occupe la deuxième place du championnat suisse. A noter que le Français devrait quitter le club en fin de saison.