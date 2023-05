NBA : une star de la Ligue sera à Paris en juin prochain

Paris va accueillir une star de la NBA, le 8 juin prochain à l’occasion d’une tournée promotionnelle organisée en Europe par son équipementier Puma.

LaMelo Ball, meneur de jeu des Charlotte Hornets en NBA, fera une halte en France lors de sa tournée promotionnelle organisée en Europe par son équipementier Puma.

A l’occasion du «Melo Faster Tour», organisé par Puma, l’Américain va se rendre du 5 au 9 juin dans quatre villes européennes : Milan le 5, Berlin le 6, Paris le 8 et Londres le 9.

«Le Melo Faster Tour illustre l'engagement et l'investissement continu de la marque de sport dans sa division basketball, offrant aux consommateurs européens une opportunité unique de rencontrer l'une des superstars montantes de la NBA», explique la marque dans un communiqué.

LaMelo Ball, fils du célèbre LaVar Ball et frère de Lonzo et LiAngelo, aura l’occasion de tester sa popularité en Europe. Puma mettra à l’honneur les deux paires de chaussures signatures du meneur, la MB.01 et la MB.02.

A noter qu’une page d'inscription sera prochainement lancée, sur laquelle les fans auront la possibilité de s'inscrire et d'avoir une chance d'être sélectionnés parmi les 1.000 invités de l'événement.