Rugby : Toulon remporte la Challenge Cup face à Glasgow (43-19)

Le RC Toulon s’est imposé en finale de la Challenge Cup, ce vendredi 19 mai, face aux Écossais du Glasgow (43-19). La formation toulonnaise remporte sa première «petite» Coupe d’Europe de rugby.

C’est une victoire historique pour le RC Toulon. La formation française a remporté la finale de la 28eme édition de la Champions Cup en surclassant les Écossais de Glasgow (43-19), ce vendredi 19 mai à Dublin.

Une première mi-temps parfaite

Dans une Aviva Stadium de Dublin qui accueillera, ce samedi 20 mai, la finale de la Champions Cup entre le Leinster et le Stade Rochelais, les Toulonnais n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du soir. Grâce à un début de match tonitruant et trois essais transformés en 25 minutes, les hommes de Franck Azéma et de Pierre Mignoni ont pu retourner dans les vestiaires avec une grande marge d’avance à la pause (21-0). La suite de la rencontre s’est poursuivie dans la maîtrise pour les Toulonnais, avec trois nouveaux essais transformés pour la formation française, mais également pour Glasgow.

Un billet pour la Champions Cup validé

Après avoir échoué à quatre reprises en finale de la Challenge Cup (2010, 2012, 2020 et 2022), le RC Toulon remporte enfin sa première «petite» Coupe d’Europe. Avec ce succès européen, les Rouge et Noir deviennent également la première équipe française à avoir remporté le Top 14, la Champions Cup et la Challenge Cup.

Malgré leur 8eme place au Top 14, les Varois obtiennent donc un ticket pour la Champions Cup la saison prochaine.