PSG : les 10 titres de champion de France de Ligue 1

En un peu plus de 50 ans d’existence, le PSG a remporté 10 titres de champion de France de Ligue 1 dans son histoire. Les voici dans le détail.

Avec 10 sacres de champion de France, le Paris Saint-Germain a autant de titres que Saint-Etienne et devance l’OM et ses 9 couronnes. Ce dimanche 21 mai, le club de la capitale peut remporter un onzième titre.

Ligue 1 : quels sont les clubs les plus titrés ?

Fondé en 1970, le PSG décroche son premier titre de champion de France en 1986. Avec Gérard Houllier comme entraîneur, les Parisiens emmenés par Joël Bats, Luis Fernandez, Safet Sušić et l'attaquant Dominique Rocheteau, s’imposeront devant le FC Nantes.

Il faudra attendre huit ans pour que Paris s’offre un nouveau sacre. Au terme d’une saison qui le verra atteindre les demi-finales de la Coupe des Coupes, le PSG réussira le double Championnat-Coupe de France avec à sa tête Artur Jorge.

Le PSG décroche son troisième titre de champion de France et son premier sous pavillon qatari.

Le 07 mai 2014, le PSG devient champion de France pour la 4ème fois malgré la défaite 1-2 face à Rennes.





Les souvenirs du jour https://t.co/JGsnI1K0LV pic.twitter.com/lstyv8CmvY

— Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) May 7, 2021

Après avoir abandonné son titre à Monaco la saison précédente, Paris reprend son bien en 2018 pour s'envoler au Septième Ciel.

Et de 7 pour le #PSG , champion de France 2018 ! 1986 1994 2013 2014 2015 2016 2018 @PSG_inside #AFP pic.twitter.com/c7sSflK4CK

8 - @PSG_inside a remporté le 8e titre de champion de France de son histoire (après 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 et 2017/18). Seuls St Etienne (10) et Marseille (9) ont remporté plus de titres dans l’histoire de la Ligue 1. Grand. pic.twitter.com/h8qiuTIShf

— OptaJean (@OptaJean) April 21, 2019