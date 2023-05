«Qui nous protège ?» : Paul Pogba dénonce le racisme dans le football

Paul Pogba a posté un long message sur les réseaux sociaux pour dénoncer le racisme dans le football, deux jours après les insultes envers Vinicius Jr, joueur du Real Madrid.

Après les prises de paroles de Kylian Mbappé, Jules Koundé ou Ronaldo, Paul Pogba a également décidé de s’exprimer ce mardi, deux jours après les insultes racistes envers le Brésilien Vinicius Jr lors du match Valence-Real Madrid.

«Qui nous protège ? Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus, a lancé le milieu de terrain français de la Juventus Turin. Mais nous ne devons plus jamais laisser passer cela. Nous avons tant d'exemples et je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que rien n'a changé depuis.»

Un long message qui s’accompagne d’une photo du joueur brésilien du Real Madrid, régulièrement ciblé en Espagne.

«Des bananes, des bruits d'animaux, des chansons contre nous ? C'est une maladie mentale et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ni les publicités ni les slogans ne changeront ces personnes, poursuit-il. Si j'ai appris une chose cette année, c'est que lorsque quelqu'un a le cœur noir, rien ni personne ne peut le changer. Si les institutions ne veulent pas trouver une vraie solution, essayons de le faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes.»

A noter que le parquet de Valence a lancé une enquête pour un «délit de haine» présumé concernant ces insultes proférées envers Vinicius Jr.