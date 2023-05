Football : l'Inter Milan conserve la Coupe d'Italie en battant la Fiorentina (2-1)

Mené au score dès l’entame de match, l’Inter Milan a fini par prendre le meilleur sur la Fiorentina en s’imposant (2-1), ce mercredi 24 mai, lors de la finale de Coupe d’Italie.

Une saison quasi-parfaite ? L'Inter Milan a conservé la Coupe d'Italie en battant la Fiorentina (2-1) grâce à un doublé de Lautaro Martinez, ce mercredi à Rome, et s'est bien lancé vers le gros morceau qui l'attend : Manchester City en finale de la Ligue des Champions.

