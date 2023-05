PSG : une nouvelle polémique pour Neymar qui a assisté au Grand Prix de Monaco de Formule 1

Absent, samedi, à Strasbourg pour le titre de champion de France du PSG, Neymar était présent, ce dimanche, en Principauté pour assister au Grand Prix de Monaco de Formule 1. De quoi créer une nouvelle polémique.

A moins d’une semaine de la fin de la saison, le PSG va pointer une énième polémique. Au contraire des autres joueurs blessés, hormis Hugo Ekitike, Neymar n’a pas fait le déplacement à Strasbourg, où le club de la capitale a décroché le 11e titre de champion de France de son histoire grâce à son match nul (1-1). Interrogé sur son absence en Alsace, Christophe Galtier avait évoqué les «problèmes pour se déplacer» du Brésilien, qui a été opéré de la cheville au mois de mars.

Mais au lendemain des déclarations de l’entraîneur parisien, l'argument a beaucoup de mal à tenir. Car Neymar, qui s’était déjà rendu à Barcelone pour fêter le titre de champion d’Espagne du Barça, a assisté, ce dimanche, au Grand Prix de Monaco de Formule 1, remporté par Max Verstappen. Sur des images captées par Canal+, il a été aperçu dans le paddock avec une canette de Red Bull à la main avant de poser dans le stand de l’écurie championne du monde aux côtés des mécaniciens ainsi que de l’acteur britannique Tom Holland. Sans avoir la moindre difficulté à se déplacer.

Cette virée sur le Rocher risque de renforcer l’idée d’un départ cet été. S’il avait réalisé un excellent début de saison avec 18 buts et 17 buts décisives, il était revenu blessé de la Coupe du monde au Qatar avant de voir sa saison s’achever prématurément après une nouvelle blessure à la cheville, contractée le 19 février dernier face à Lille. Une rencontre qui pourrait être son dernier match sous le maillot parisien.

Alors qu’il a souvent été pris pour cible par des supporters parisiens, qui ont manifesté leur mécontentement jusque devant son domicile, la fracture semble de plus en plus grande et les deux parties envisagent un transfert durant le mercato estival malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Mais les clubs susceptibles de contenter le PSG et Neymar, notamment sur le plan financier, ne sont pas nombreux. Son avenir sera néanmoins l'un des feuilletons de l'été.