Vidéo : un accident dramatique évité de justesse à Monaco en Formule 2

Le Français Victor Martins a failli heurter des pompiers qui intervenaient pendant le Grand Prix de Formule 2. Il a été sanctionné par la suite.

Un drame évité de justesse. Le Français Victor Martins, de l'écurie ART Grand Prix, a failli renverser plusieurs pompiers qui se trouvaient sur la piste lors du Grand Prix GP2 de Monaco, ce dimanche 28 mai.

On a frôlé le drame !





Victor Martins a évité de peu les pompiers et la monoplace accidentée de Doohan sous régime de safety car... Le Français est pénalisé par un drive through#MonacoGP #F2 pic.twitter.com/w80byiL1PQ — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 28, 2023

L'incident a eu lieu juste après la montée de Beau rivage et, finalement, le pilote a pu passer juste à droite des deux hommes qui intervenaient sur la voiture accidentée de Jack Doohan, provoquant la stupeur des commentateurs.

La vitesse du pilote français était visiblement excessive et des drapeaux jaunes avaient été agités devant lui, quelques secondes auparavant pour l'inciter à la prudence.

Il a été sanctionné par un drive-through dans les stands, mais les conséquences auraient pu être largement plus graves.

Au final, plus de peur que de mal et la course a été remportée par le Danois Frederik Vesti, devant un autre Français, Théo Pourchaire, coéquipier de Martins chez ART.