Finale de Ligue Europa : le Séville FC remporte la coupe et se qualifie en Ligue des champions (1-1, 3-1 t.a.b.)

Le Séville FC et l’AS Roma se sont affrontés ce mercredi soir lors de la finale de Ligue Europa à Budapest (Hongrie). José Luis Mendilibar et ses joueurs l’ont emporté après une séance de tirs au but (1-1, 3-1 t.a.b.).

Encore un titre de Ligue Europa pour le Séville FC. Le club espagnol a battu l’AS Roma de José Mourinho (1-1, 3-1 t.a.b.) et est donc le grand gagnant de cette Ligue Europa.

Cette finale était déterminante pour les deux équipes. José Mourinho entraîneur du club italien, espérait remporter son sixième titre européen après ses sacres en Ligue des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter Milan), en Ligues Europa (2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United) et en Ligue Europa Conférence gagnée en 2022.

Du côté du Séville FC, l’équipe de José Luis Mendilibar pouvait décrocher son septième titre de champions de Ligue Europa.

Ce match était également l’occasion pour l’un des deux clubs de sauver sa saison et de décrocher une place en Ligue des champions.

C’est donc chose faite pour le Séville FC. Malgré un but de l’Argentin Paulo Dybala à la 35e minute de jeu, le club a pu se relancer grâce à un but contre son camp du défenseur italien Gianluca Mancini.

Enfin, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but, remportée par le club espagnol 3 à 1. Le Séville FC a ainsi sept Ligues Europa à son compteur et file en Ligue des champions.