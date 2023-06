Formule 1 : la nouvelle vie surprenante de Sebastian Vettel

Après avoir pris sa retraite en Formule 1 fin 2022, l’Allemand Sebastien Vettel est resté dans le sport mais s’est lancé dans une toute nouvelle aventure très originale.

Des paddocks à la mer. Le quadruple champion du monde de Formule 1 Sebastian Vettel, retraité depuis l'année dernière, a annoncé mercredi la création d'une équipe allemande sur le championnat SailGP, circuit de régates internationales à bord de catamarans ultramodernes.

«Je vois beaucoup de potentiel alors que SailGP entame sa quatrième saison (...) Les parallèles entre les navigateurs et la Formule 1 existent depuis longtemps. Les bateaux sont fascinants et les vitesses sur l'eau sont incroyablement élevées», a déclaré l’ancien pilote RedBull, Ferrari et Aston Martin.

Sebastien Vettel a investi pour un montant non communiqué dans le lancement de cette équipe, au côté de l'homme d'affaires allemand Thomas Riedel. Tous deux «joueront un rôle actif dans la gestion et les performances de l'équipe», précise le communiqué envoyé par SailGP.

Les deux hommes ont confié la barre de leur F50 - l'un des bateaux les plus rapides sur l'eau atteignant près de 100 km/h - au navigateur Erik Heil, 33 ans et double médaillé de bronze en voile olympique. L'équipe allemande participera à la première épreuve de la 4e saison du circuit qui débutera à Chicago (Etats-Unis) le mois prochain, les 16 et 17 juin.