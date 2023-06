Wydad-Al Ahly, finale retour de Ligue des champions africaine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Wydad-Al Ahly, la finale retour de Ligue des champions africaine 2023, se dispute ce dimanche 11 juin. Voici le programme TV de ce choc.

Au lendemain de la finale de Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan, l’Afrique va également connaître son champion. Le club marocain du Wydad Casablanca affronte la formation égyptienne d’Al Ahly ce dimanche (21h).

Vainqueur à l’aller, dimanche dernier (2-1), le club égyptien va tenter de garder son avantage dans le bouillant Stade Mohammed V de Casablanca et ainsi prendre sa revanche sur la saison passée quand le WAC s’était imposé.

Les Casablancais peuvent encore y croire grâce à leur but à l’extérieur. «A 2-0, tu penses que tu es mort et deux minutes après, avec un but à l’extérieur, ça ouvre toutes les portes. Je suis très content de ce qu’on a fait comme groupe. Celui qui est sorti était là pour soutenir celui qui est entré et c’est lui qui fait la différence à la fin avec le but. C’est un groupe très solidaire et j’espère que ça restera jusqu’à la fin de la saison avec, dans sept jours, le trophée de la Champions League», a confié l’entraîneur belge Sven Vandenbroek.

Reste qu’Al Ahly est incroyable cette saison. En demi-finale aller de cette Ligue des champions, les Egyptiens avaient battu les Tunisiens de l’Espérance de Tunis, 0-3.

Programme TV

Wydad-Al-Ahly

Finale retour de Ligue des champions africaine

Dimanche 11 juin

21h sur beIN SPORTS 2 (disponible sur MyCanal)