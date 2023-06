UFC - Amanda Nunes : l’incroyable record qu’elle détient toutes catégories confondues

Amanda Nunes a annoncé sa retraite à 35 ans, dimanche, après une dernière victoire à l'UF 289. La Brésilienne quitte le MMA avec un record toutes catégories confondues, hommes et femmes.

Elle a déposé les gants. Amanda Nunes, considérée comme la meilleure combattante de l’histoire du MMA, a disputé son dernier combat dimanche à l'UF 289 en s'imposant contre Irene Aldana. La Brésilienne possède de nombreux records dont un où elle domine les hommes.

«Lioness», âgée de 35 ans, est considérée comme une légende. Il faut dire qu’avec ses 23 victoires (5 défaites) et surtout ses titres de championne des poids coqs et des plumes, qu’elle détient conjointement, elle est l’une des rares «Champ-Champ» de l’histoire de l’UFC.

Un tableau de chasse impressionnant

Mais la native de Pojuca, à 70 kilomètres de Salvador, qui est tombée dans les arts martiaux via le karaté à 7 ans, est aussi connue et reconnue pour être celle qui possède le plus long règne de titres combinés hommes et femmes confondus.

Amanda Nunes, présente à l’UFC depuis août 2013 – elle avait fait son entrée lors de l’UFC 163 (José Aldo-Korean Zombie) –, truste la tête avec plus de 3.900 jours de règne. Pour dire à quel point cette statistique est incroyable, le deuxième, Anderson Silva, est à 2.457 jours, devant Georges St-Pierre (2.237 jours). Tout simplement extraordinaire.

Beaucoup diront qu’étant une femme, la Brésilienne a eu moins d’adversaires de renom. Sauf que les spécialistes connaissent son parcours et son impressionnant tableau chasse : Valentina Shevchenko (deux fois), Ronda Rousey ou encore Holly Holm sont tombées face à Nunes. Et si elle s’est inclinée en décembre 2021 contre Julianna Pena, elle a pris sa revanche en juillet 2022.

