MotoGP – Grand Prix d’Allemagne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix MotoGP d’Allemagne se déroule du vendredi 16 au dimanche 18 juin. Voici le programme TV des essais libres, qualifications, course sprint et course.

Septième manche de la saison 2023, le Grand Prix MotoGP d’Allemagne aura lieu sur le célèbre circuit du Sachsenring, du vendredi 16 au dimanche 18 juin. Le Grand Prix sera à suivre sur Canal+Sport 360 et Canal+.

Vendredi 16 juin

10h45 : Essais libres 1 sur Canal+Sport 360

15h : Essais libres 2 sur Canal+Sport 360

Samedi 17 juin

10h10 : Essais libres 3 sur Canal+Sport 360

10h50 : Qualifications sur Canal+Sport 360

15h : Course sprint sur Canal+Sport 360

Dimanche 18 juin

9h45 : Warm Up sur Canal+

14h : Course GP d’Allemagne sur Canal+