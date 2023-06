Top 14 : combien de titres de champion le Stade Toulousain a-t-il remporté ?

Toulouse et La Rochelle se retrouvent, ce samedi 17 juin (21h), en finale du Top 14 au Stade de France. Et dans l'antre de Saint-Denis, les Haut-Garonnais, qui possèdent le plus beau palmarès du rugby français, seront en quête de leur 22e titre de champion de France.

De retour au sommet ? Dépossédé de son titre de champion de France, l'année dernière, par Montpellier, le Stade Toulousain va tenter, ce samedi, de récupérer son bien pour garnir encore un peu plus son riche palmarès.

Avant cette finale tant attendue contre La Rochelle, le club haut-garonnais a déjà soulevé le Bouclier de Brennus à 21 reprises (en 29 finales). Un record. Et Toulouse devance de loin la concurrence, puisque le Stade Français et l'AS Béziers suivent avec 14 et 11 titres respectifs.

De son côté, La Rochelle va tenter de décrocher le tout premier Bouclier de Brennus de son histoire dans un remake de la finale perdue en 2021 (18-8).

Les 21 titres de Toulouse

2021 : victoire contre La Rochelle (18-8)

2019 : victoire contre Clermont (24-18)

2012 : victoire contre Toulon (18-12)

2011 : victoire contre Montpellier (15-10)

2008 : victoire contre Clermont (26-20)

2001 : victoire contre Clermont (34-22)

1999 : victoire contre Clermont (15-11)

1997 : victoire contre Bourgoin (12-6)

1996 : victoire contre Brive (20-13)

1995 : victoire contre Castres (31-16)

1994 : victoire contre Clermont (22-16)

1989 : victoire contre Toulon (18-12)

1986 : victoire contre Agen (16-6)

1985 : victoire contre Toulon (36-22)

1947 : victoire contre Agen (10-3)

1927 : victoire contre le Stade Français (19-9)

1926 : victoire contre Perpignan (11-0)

1924 : victoire contre Perpignan (3-0)

1923 : victoire contre Bayonne (3-0)

1922 : victoire contre Bayonne (6-0)

1912 : victoire contre le Racing 92 (8-6)