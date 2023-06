Tennis : Martina Navratilova annonce avoir vaincu son double cancer

Martina Navratilova, légende du tennis, a annoncé ce mardi 20 juin sur Twitter, qu’elle avait gagné sa bataille contre ses deux cancers, de la gorge et du sein.

Sûrement l’une de ses plus belles victoires. Martina Navratilova, 18 titres du Grand Chelem à son actif, a partagé sa joie d'être guérie de ses deux cancers, ce lundi, sur Twitter.

«Après une journée pleine de tests, tout va bien ! Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons, etc. Quel soulagement ! #ByeByeCancer #FuckCancer» a-t-elle publié.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!

