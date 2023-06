Football : pourquoi le numéro 88 va-t-il être interdit en Italie ?

Le football italien a décidé d’interdire le numéro 88 sur les maillots, dans le cadre des nouvelles mesures mises en place pour lutter contre l’antisémitisme.

Mario Pasalic et son compatriote Toma Basic vont devoir changer de numéro. Les joueurs croates de l’Atalanta Bergame et de la Lazio Rome évoluaient avec le n°88, mais il vient d’être banni par le football italien dans le cadre des diverses mesures prises pour lutter contre l’antisémitisme. Ce numéro a longtemps été associé aux néo-nazis. Il était utilisé pour signifier «Heil Hitler», h étant la 8e lettre de l’alphabet.

En mars dernier, après le derby romain, la présidente de la communauté juive de Rome, Ruth Dureghello, avait dénoncé des comportements antisémites de supporters de la Lazio en relayant notamment la photo d’un supporter en tribune portant un maillot floqué du nom de «Hitlerson» avec le n°88. Ce fan laziale avait pu être identifié et avait été exclu de stade «à vie» quelques jours plus tard par la Lazio.

«Le monde du football est uni dans la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de discrimination», a indiqué le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, après avoir signé une charte aux côtés des ministères de l’Intérieur et des Sports. Alors que cette chartre comprend treize points, le football italien s'est également engagé à prendre des dispositions pour pouvoir arrêter une rencontre en cas de «choeurs, actes et expressions antisémites» dans un stade.