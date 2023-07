OM : style de jeu, recrutement, Vélodrome... Ce qu'il faut retenir de la présentation de Marcelino

Présenté à la presse ce mardi 4 juillet, Marcelino, nouvel entraîneur de l'OM, a répondu aux questions des journalistes. Voici ce qu'il faut retenir.

Agé de 59 ans et grand ami de Pablo Longoria, Marcelino, de son vrai nom Marcelino García Toral, a rejoint l'OM pour deux saisons en remplacement d'Igor Tudor. Passé par Villarreal ou encore Valence, il possède une solide côte en Espagne. Mais il va désormais devoir prouver hors de chez lui. Le technicien s'est prêté ce mardi à la traditionnelle conférence de présentation.

La méthode de Marcelino

«Dans les clubs où on était, on a toujours réussi à accomplir nos objectifs, et j'espère qu'on le fera ici. Seulement avec le travail et l'effort, on y arrivera. Il faudra jouer avec beaucoup d'intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l'OM. On va essayer d'apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan "droit au but" devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole.»

Le style de jeu de Marcelino

«Nous avons une organisation qui dépend des joueurs. Ça ne s'éloignera pas du 4-4-2 mais on peut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Ça dépend des profils. On ne va pas changer de système en fonction de l'adversaire et se concentrer sur nous-même. (...) Dans le foot, je respecte toutes les idées mais le plus important est que tous les joueurs s'identifient à mon jeu. Par exemple, il n'y aura pas de marquage individuel, 80% des matchs se joueront avec une défense à 4 avec un marquage en zone. Le contre pressing, j'adore.»

Les objectifs de la saison de Marcelino

«Il faut marquer les temps. Aujourd'hui, il faut connaître et construire. la seule mentalité est de gagner. Si on a un match de Ligue 1, on doit gagner, pareil pour la Coupe de France ou la Ligue des champions. On ne veut pas tomber et se concentrer chaque semaine pour montrer qu'on a cette mentalité de gagner tous les matchs.»

L'effectif actuel

«Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qui a été fait, la structure est différente. Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces. On doit discuter pour se convaincre de la même décision. La conclusion ne sera pas la mienne. Il faut trouver les joueurs qui peuvent aussi rentrer d'un point de vue du budget.»

Marcelino avec quel staff technique ?

«Je viens avec un adjoint, un préparateur physique, un analyste vidéo, deux autres personnes chargées d'analyser notre équipe et les adversaires. (...) On est un groupe de travail qui travaille ensemble depuis longtemps. Nous avons une vision claire de ce qu'on veut travailler et comment on va s'y prendre. On veut une équipe organisée, équilibrée, dynamique, attractive. C'est quelque chose de commun avec l'OM. On espère qu'en gagnant des matchs on pourra les rendre fiers.»

Le Vélodrome

«Le Vélodrome je le connais depuis le Tournoi de Toulon en 1985 avec les U20 quand je jouais contre la France avec l'Espagne. On avait perdu 1-0 sur un but de JP Papin. Mais j'espère prendre du plaisir.»