PSG : Sergio Rico pourra-t-il reprendre sa carrière ?

Si Sergio Rico n’est plus dans le coma et a quitté l’unité de soins intensifs, la suite de sa carrière est fortement compromise après son terrible accident de cheval survenu à la fin du mois de mai.

A 29 ans, Sergio Rico pourrait ne jamais reprendre le fil de sa carrière. Le destin du gardien du PSG a basculé, le 28 mai dernier, dans le sud de l’Espagne. Alors qu’il effectuait un pèlerinage à l’occasion de la Pentecôte, il a été victime d’un terrible accident de cheval et a été sérieusement touché à la tête et au cou après avoir reçu plusieurs coups de sabots.

trois semaines dans le coma

Hospitalisé dans un état grave à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville, le portier espagnol est resté pendant trois semaines dans le coma. S’il a frôlé la mort, il est aujourd’hui conscient et a quitté l’unité de soins intensifs, où il est resté plus d’un mois.

Sergio Rico respire seul et peut communiquer avec ses proches, et notamment sa femme Alba Silva, omniprésente à ses côtés depuis son dramatique accident. Conscient de son environnement, il fait également des gestes et réagi aux stimulations. Un rétablissement et une guérison jugés «miraculeux». Mais un retour sur les terrains, dans un avenir plus ou moins proche, parait improbable.

Le gardien parisien a souffert de nombreuses complications. Depuis son hospitalisation, il a perdu plus de 20 kilos, selon The Athletic, ainsi qu’une grande partie de sa capacité musculaire. Il aurait encore également des difficultés pour parler. Alors qu’il poursuit sa convalescence et qu’il pourrait sortir de l’hôpital dans une quinzaine de jours, il ne devrait donc pas être en mesure de renfiler les gants. A moins d’un nouveau miracle.