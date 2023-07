Coupe du monde au Qatar : voici les sommes touchées par les clubs, le PSG dans le top 5

La Fifa a versé près de 190 millions d’euros, liés aux bénéfices de la compétition, aux 440 clubs dont les joueurs ont participé à la dernière Coupe du monde au Qatar. Et le PSG fait partie des équipes les mieux loties.

187 millions d’euros. C’est la somme, liée aux bénéfices engendrés lors de la Coupe du monde, que la Fifa a versé aux clubs dont les joueurs ont participé à la compétition au Qatar. Au total, 440 clubs des six confédérations ont bénéficié de ce pactole. Pour reverser ce montant, l’instance internationale a pris en compte l’ensemble des joueurs sélectionnés des 32 équipes qualifiées, soit 837 joueurs en comptant les joueurs appelés de dernière minute pour pallier une blessure, et appliqué un barème de 9.833 euros par joueurs et par jours passés au Qatar.

Clubs around the world have received a share of USD 209m through the FIFA Club Benefits Programme following the release of 837 players for the most successful @FIFAWorldCup ever. — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2023

Finalistes le 18 décembre dernier à Doha, Français et Argentins ont ainsi rapporté la somme de 9,52 millions d’euros à leurs clubs. Alors que l’Angleterre est le pays le mieux loti (33,8 millions d’euros), devant l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France (14,8 millions d’euros), Manchester City est le club qui a touché le plus d’indemnités (4,1 millions d’euros). Le champion d’Angleterre devance le FC Barcelone (4 millions d’euros), le Bayern Munich (3,8 millions d’euros), le Real Madrid (3,4 millions d’euros) et le PSG (3,4 millions d’euros).

En France, 27 clubs ont pu bénéficier de cette somme, donc le club de la capitale suivi de Marseille (1,8 millions d’euros), Monaco (1,6 millions d’euros), Rennes (1,4 millions d’euros) et Lyon (725.000 euros). Et comme la Fifa a également pris en compte les deux saisons qui précédaient celle de la Coupe du monde, (2020-2021, 2021-2022), l’US Avranches, qui évolue en National, a touché 115.000 euros grâce à l’international marocain Azzedine Ounahi, qui a joué dans le club normand (2020-2021) avant de rejoindre Angers.

Une chance que n’a pas eu Ajaccio. Relégué en Ligue 2, le club corse est la seule équipe qui évoluait en Ligue 1 la saison dernière à ne pas avoir été indemnisée.