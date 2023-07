JO 2024 : que retenir du premier test de la cérémonie d'ouverture sur la Seine ?

Un premier test technique a été réalisé sur la Seine ce lundi 17 juillet, presque un an jour pour jour avant les JO de Paris 2024, où une quarantaine de bateaux ont défilé sur le parcours qui sera emprunté par les délégations lors de la cérémonie d'ouverture.

Un test «très positif». Une quarantaine de bateaux ont défilé sur la Seine ce lundi 17 juillet, lors d'une répétition technique, près d'un an avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Parmi les embarcations présentes sur le fleuve se trouvaient notamment des bateaux semi-rigides d'assistance et de premiers secours, et notamment un de pompiers.

Le président du comité d'organisation Tony Estanguet a jugé ce test «très positif», et s'est félicité du «potentiel dingue» du parcours long de 6 kilomètres. «On doit aussi tester une nouvelle manière de filmer la cérémonie», avait de son côté expliqué le directeur événements et cérémonies Thierry Reboul, défenseur de la tenue de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

La sécurité assurée

Le défilé avait commencé à 6h30 ce lundi matin depuis le pont d'Austerlitz. Pour garantir une sécurité optimale, la navigation avait été stoppée depuis 4h ce dimanche 16 juillet, jusqu'à 12h ce lundi.

Présente sur place, l'Agence France-Presse a pu constater qu'un véhicule de police ou de gendarmerie était stationné au niveau de chaque pont du tracé reliant le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna.

Le 26 juillet 2024, quelque 100.000 personnes munies de billets pourront assister à la cérémonie d'ouverture au plus près des rives, tandis que plusieurs centaines de milliers d'autres pourront contempler gratuitement le lancement des JO 2024 de Paris sur les quais hauts.