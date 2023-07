Mercato : pourquoi Xavi Simons a-t-il quitté le PSV pour revenir à Paris ?

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2019 et 2022, Xavi Simons, milieu néerlandais de 20 ans, effectue son retour dans la capitale, après une saison du côté du PSV Eindhoven. Un transfert qui peut paraître surprenant.

Un retour gagnant pour le Paris Saint-Germain ? Près d’un an après avoir laissé filer gratuitement Xavi Simons au PSV Eindhoven, le club de la capitale a décidé de récupérer son jeune élément, passé par le PSG entre 2019 et 2022. Un transfert à bas coût grâce à l’option d’achat incluse par la formation parisienne à hauteur de 6 millions d’euros, dont deux destinés au milieu de terrain de 20 ans.

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain.

