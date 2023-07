Tour de France : Wout van Aert quitte la course pour vivre la naissance de son deuxième enfant

Wout van Aert, coéquipier du maillot jaune Jonas Vingegaard, ne prendra pas le départ de la 18e étape du Tour de France ce jeudi 20 juillet. Le Belge est rentré pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

Un forfait des plus logiques. L’équipier de luxe du maillot jaune, troisième du contre-la-montre mardi, ne prendra pas le départ de la 18e étape du Tour de France pour rejoindre sa compagne sur le point de donner naissance, a-t-il annoncé jeudi dans une vidéo diffusée par son équipe.

«Comme tout le monde le sait, Sarah est enceinte et les choses commencent à se préciser à la maison. En consultation avec l'équipe, nous avons décidé que ma place est là-bas», a confié la star de Jumbo-Visma avant l’étape entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse.

Un choix assumé

Wout van Aert, quitte cette Grande boucle, sa cinquième, sans victoire d'étape, une première pour le Belge. «J'ai souvent eu les jambes pour gagner, mais ça n'est pas arriver», commente le nonuple vainqueur d'étape, qui a signé quatre podiums dans cette édition 2023.

S'il n'a pas remporté d'étape, Van Aert a largement contribué au sacre annoncé de Jonas Vingegaard et de son équipe. «C'est un sentiment étrange, mais ce n'est pas un dilemme. C'est une décision facile, a-t-il expliqué. J'ai toujours pensé que je rentrerais chez moi lorsque ma femme me ferait savoir qu'elle avait besoin de moi. Ce moment est arrivé. (…) Je suis ravi que mes coéquipiers aient tous compris la décision et qu'ils me soutiennent à cent pour cent. Les sept gars seront performants pour le reste du Tour. Tout va bien se passer.»