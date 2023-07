Formule 1 : le double abandon de Pierre Gasly et Esteban Ocon, victimes d’une collision au Grand Prix de Hongrie (vidéo)

Les pilotes français d'Alpine Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été contraints à l'abandon après une collision en chaîne dès le premier tour du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, ce dimanche 23 juillet.

Un petit virage et puis s’en vont. Respectivement 12e et 15e au départ du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie ce dimanche 23 juillet, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont vu leur course réduite à néant après un accrochage surprenant dès le premier virage du Hungaroring, les contraignant à l'abandon.

Une réaction en chaîne fatale pour les deux Alpine

Auteur d’un excellent départ, Pierre Gasly s’était envolé et semblait très bien parti pour récupérer plusieurs places. Mais le pilote Alpine a été percuté par son coéquipier, Esteban Ocon, lui-même victime d’un contact important entre l’Australien Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) et le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

Les deux Alpine au tapis





Zhou percute Ricciardo qui percute à son tour Ocon, qui percute à son tour Gasly #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1IMxsJ6zSU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 23, 2023

Un incident dû à un départ complètement raté du pilote chinois, qui a bloqué au freinage, avant de percuter l’arrière de la monoplace de Daniel Ricciardo, de retour en Formule 1 après avoir été pilote de réserve pour Red Bull jusqu’au licenciement de Nyck De Vries à l'issue du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le troisième double abandon d'Alpine cette saison

Guanyu Zhou, qui a pu poursuivre la course, a écopé de cinq secondes de pénalité par les commissaires de course pour cette erreur de pilotage. Interrogé par Canal + après son abandon, Pierre Gasly a indiqué, qu’«il va falloir vite arrêter cette série d’événements», tandis qu’Esteban Ocon juge l’abandon «écœurant».

Déjà victime d’un double abandon lors du Grand Prix d’Australie et de Grande-Bretagne, l’écurie française réalise une très mauvaise opération au classement des constructeurs (6e, 47 points), puisqu’elle pourrait laisser les Britanniques de McLaren (5e, 59 points) s’envoler à l’issue de la course.