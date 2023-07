Escrime : la Française Marie-Florence Candassamy sacrée championne du monde d'épée

Treize ans après le sacre de Maureen Nisima en 2010, Marie-Florence Candassamy est devenue championne du monde à l'épée, ce mardi 25 juillet, à Milan. La Française a dominé Alberta Santuccio en finale et apporte à la nationalité tricolore sa première médaille du Mondial.

Premier podium mondial pour la Française

Il s'agit du premier podium mondial de l'Antillaise et même du premier pour l'épée féminine française depuis 2010 et le sacre de Maureen Nisima à Paris. Avant l'échéance olympique, l'arme confirme son retour au premier plan après avoir manqué la qualification par équipes pour les JO de Tokyo.

Dire qu'elle n'avait encore jamais remporté de finale au plus haut niveau : trois perdues rien que cette saison, dont une face à cette même Italienne, en novembre lors de l'étape de Coupe du monde à Tallinn.

une maîtrise parfaite de sa finale

Ses deux finales de Championnats d'Europe, en 2014 et 2019, ne lui avaient pas souri non plus. Malgré ce passif et le boucan des «tifosi», avec parmi eux le président de la République italienne Sergio Mattarella, poussant l'Italienne, Marie-Florence Candassamy a parfaitement maîtrisé sa finale.

Elle s'est rapidement détachée (4-0) surpassant la tension maximale du début : une seule touche dans la première manche de trois minutes. Ses cris stridents de rapace ont rythmé le match jusqu'à la libération finale.

Car ce titre couronne une année d'une régularité d'horloger : quatre podiums en huit étapes de Coupe du monde. À un an des JO de Paris 2024, le déclic tombe à point pour Marie-Florence Candassamy.