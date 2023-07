JO 2024 : Thomas Bach, le président du CIO, se dit «très très confiant»

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a annoncé ce mercredi 26 juillet être «très très confiant» pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Son séjour dans la capitale semble avoir séduit le président du CIO. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a annoncé ce mercredi 26 juillet être «très très confiant» pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine.

Présent dans la capitale française, l'ancien champion d'escrime allemand s'est estimé «très très confiant» après avoir officiellement lancé les invitations aux différents comités olympiques.

«J'ai vécu des journées excellentes ici à Paris. Nous avons vu les travaux du comité d'organisation (...), tout cela nous donne toute confiance», a-t-il indiqué, après la cérémonie officielle organisée au siège du Comité d'organisation (Cojo) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Parole filtrée concernant la participation des Russes

Thomas Bach s'est cependant montré moins enjoué au moment d'évoquer la présence des athlètes russes dans un an, aux JO de Paris 2024.

«Vous connaissez notre position», a-t-il beaucoup répété, s'appuyant sur la gestion des épreuves internationales. Certaines fédérations, à l'image de l'escrime (FIE) ont autorisé la participations des athlètes russes et bélarusses s'ils concourent sous bannière neutre, tandis que d'autres comme la gymnastique (FIG) n'ont toujours pas autorisé leur participations aux compétitions.

«Nous regarderons de près ce qui se passe dans les compétitions et les qualifications car nous voulons être sûrs autant que possible que tout le monde respecte ces recommandations et la charte olympique dans sa lettre et son esprit», a alors lancé Thomas Bach.