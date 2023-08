MotoGP - Grand Prix de Grande-Bretagne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne se déroule du vendredi 4 au dimanche 6 août. Voici le programme TV des essais libres, qualifications, course sprint et course.

C'est la reprise de la Moto GP. Huitième course de la saison 2023, le Grand Prix de Grande-Bretagne aura lieu sur le circuit de Silverstone, du vendredi 4 au dimanche 6 août. Le Grand Prix sera à suivre sur Canal+Sport 360 et Canal+.

vendredi 4 août

11h35 : Essais libres 1 sur Canal+Sport 360

16h : Les essais sur Canal+Sport 360

samedi 5 août

11h : Essais libres 2 sur Canal+Sport 360

11h45 : Qualifications sur Canal+Sport 360

16h : Course sprint sur Canal+Sport 360

dimanche 6 août

11h : Warm Up sur Canal+Sport 360

14h : Course GP de Grande-Bretagne sur Canal+