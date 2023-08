Mondiaux d'athlétisme 2023 : touché au tendon d'Achille, Kevin Mayer abandonne le décathlon

Le Français Kevin Mayer a abandonné après la deuxième épreuve du décathlon, ce vendredi 25 août, à l'occasion des Championnats du Monde. Blessé, le tenant du titre n'a pas voulu prendre de risques à moins d'un an des Jeux Olympiques.

C'est un coup dur pour le décathlonien Kevin Mayer, mais pas une surprise... Blessé au tendon d'Achille gauche, le Français s'est arrêté ce vendredi 25 août, avant même de disputer le concours de lancer de poids, troisième épreuve du décathlon à l'occasion des Mondiaux qui déroulent à Budapest en Hongrie.

Le recordman du monde du décathlon avait prévenu en amont qu'il ne prendrait aucun risque à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Le double champion du monde laisse donc la principale chance de médaille française s'envoler. Alors que ces Championnats du Monde prennent fin ce dimanche 27 août, la délégation française n'a décroché aucune médaille jusqu'à présent.

La douleur était trop forte.





Kevin Mayer ne participera pas au concours du poids. Touché au tendon d'Achille, il arrête ici son décathlon après deux épreuves, afin de préserver ses chances pour les Jeux olympiques de Paris.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/WVJ2Te4Up3 — FFAthlétisme (@FFAthletisme) August 25, 2023

Il s'agit d'une nouvelle désillusion pour le double médaillé d'argent olympique à Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Il avait déjà abandonné en plein décathlon à Doha, lors des Mondiaux 2019. Même scénario en août 2022 à l'Euro de Munich, où il avait abandonné de façon similaire juste après le 100 mètres.

Objectif Paris 2024

Après près avoir couru le 100 mètres en 10s79, Kevin Mayer avait réalisé un saut en longueur à 7,25 mètres. Des performances loin de son meilleur niveau qui ont été effectuées dans la douleur et le visage fermé pour le recordman du monde de décathlon. Alors 16e au classement combiné, loin de ses pincipaux rivaux, son entraîneur, Alexandre Bonacorsi, a déclaré : «Il y a trop de risques. On reste sur notre ligne de conduite : l'échéance principale, c'est dans onze mois. On va aménager la saison prochaine pour se qualifier pour les JO. Il l'a fait avant Rio, il l'a fait avant Tokyo, il n'y a pas de raison que ça pose un problème»

Le sportif de 31 ans avait expliqué que son tendon d'Achille gauche le faisait souffir depuis deux semaines. «Ça se voit que ça fait mal, ne te mets pas dans la galère», lui avait alors lancé son entraîneur après ses trois essais à la longueur.

Quelques jours plus tôt, mardi 22 août, en conférence de presse, Kevin Mayer avait indiqué ne pas vouloir prendre de risque avec sa santé avant les Jeux Olympiques de Paris. «J'ai l'expérience d'une grosse blessure à Doha, où j'avais trop poussé. J'avais mis jusqu'à février pour recommencer à courir. Je ne veux jamais que ça m'arrive avant Paris», avait-il lancé.