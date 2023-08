Ligue 1 : quand le mercato se termine-t-il ?

Contrairement aux saisons précédentes, le mercato estival en Ligue 1 ne fermera pas ses portes le 31 août, mais 24 heures plus tard.

Le compte à rebours est lancé. Il reste désormais moins d’une semaine aux équipes de Ligue 1 pour espérer se renforcer. Mais contrairement aux saisons précédentes, le mercato ne fermera pas ses portes le 31 août à 23h59, mais 24 heures plus tard. Il sera clos ce vendredi 1er septembre à 23h59 et 59 secondes précisément. Il sera ensuite trop tard pour recruter. Ce sera également le cas pour la majorité des championnats européens (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne).

OUvert jusqu'au 20 septembre en Arabie Saoudite

Si les clubs ne pourront plus s’offrir les services de nouveaux joueurs, ils pourraient voir certains de leurs joueurs partir sous d'autres cieux. Car le marché des transferts fermera plus tard dans d’autres pays. Comme en Turquie, où il ne s’achèvera que le 15 septembre, en Belgique, où il sera possible de recruter jusqu’au 6 septembre, ou encore en Suisse (7 septembre). Ainsi qu’en Arabie Saoudite.

Alors que le riche pays du Golfe a été très actif sur le marché des transferts, en recrutant de nombreuses stars comme Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Neymar, le mercato ne s’achèvera que le 20 septembre en Saudi Pro League.