Tennis : une étrange odeur de cannabis relevée par de nombreux joueurs à l’US Open 2023

De nombreux joueurs de tennis se sont plaints d’une odeur de cannabis pendant leurs matchs à l’US Open, qui se dispute actuellement à New York.

Une étrange odeur. Alors que le tennis est en fête avec le dernier titre du Grand Chelem de l’année à Flushing Meadows, de fortes vapeurs de cannabis, surtout sur les courts annexes, ont été ressenties par plusieurs joueurs.

«Ça sent fort là, non? Wouah... C'est n'importe quoi !», a déclaré Gaël Monfils, vainqueur du Japonais Taro Daniel. Et il n’est pas le seul. «Aux quatre coins du court tu as des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed d’un côté, la merde de l’autre… Ce n’est pas forcément facile mais il faut faire avec», a lancé Adrian Mannarino.

D’autres joueurs se sont aussi plaints, comme la Grecque Maria Sakkari ou Alexander Zverev. «Le court n°17 sent définitivement comme le salon de Snoop Dogg, a lâché l’Allemand , tombeur de l’Australien Aleksandar Vukic (6-4, 6-4, 6-4). Oh mon Dieu, c'est partout. Tout le court sent la weed.»

Face aux plaintes de nombreux joueurs, la fédération américaine de tennis (United States Tennis Association) a enquêté mais sans résultat probant. Il se pourrait que les odeurs viennent du parc Corona situé à proximité des courts 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19.

Pour rappel, depuis 2021, il est légal pour un adulte de plus de 21 ans de consommer du cannabis dans l'Etat de New York et, dans sa ville phare, l'odeur d'herbe envahissant les rues de Manhattan et de Brooklyn.