Manon Fiorot : classement, carrière, palmarès… Tout savoir sur la Française qui monte à l’UFC

Manon Fiorot, la combattante française de MMA, sera en lice ce samedi 2 septembre à l’UFC Paris face à l’Américaine Rose Namajunas. L’occasion pour le grand public français de voir à domicile la meilleure Tricolore de la discipline.

Depuis quand Manon Fiorot est à l’UFC ?

Manon Fiorot, native de Nice et âgée de 33 ans, a rejoint l’UFC en 2021. Elle a disputé son premier combat contre Victoria Leonardo (victoire par TKO).

Quel est son palmarès ?

Manon Fiorot, qui rêve de la ceinture UFC (et pourquoi pas une double ceinture), a remporté en décembre 2019 le titre des poids mouches de Extreme Fighting Championship puis en novembre 2020, celui de l'UAE Warriors.

Quel est le bilan de Manon Fiorot à l’UFC ?

Avant d’affronter Rose Namajunas, Manon Fiorot compte 5 victoires en autant de combats. La Niçoise a battu Victoria Leonardo, Tabatha Ricci, Mayra Bueno Silva, Jennifer Maia et Katlyn Chookagian.

Quel est son classement à l'UFC ?

Manon Fiorot, qui combat dans la catégorie des poids mouches, est actuellement troisième du classement. Elle est devancée par Valentina Shevchenko et Erin Blanchfield. A noter que la championne est Alexa Grasso.

Que faisait-elle avant le MMA ?

Sa carrière sportive a commencé à l'âge de 7 ans avec le karaté puis les sports de glisse. Durant sa scolarité, elle devient championne de France de snowboard. À 18 ans, elle revient au karaté et décroche sa ceinture noire avant d’intégrer l’équipe de France. Après une blessure, Manon Fiorot découvre le kick-boxing et le muay-thaï et remporte plusieurs compétitions nationales. A noter qu’elle est aussi ceinture violette en jiu-jitsu brésilien.

