Pierre Gasly : «La victoire à Monza a clairement changé ma vie»

Une semaine après son podium aux Pays-Bas, Pierre Gasly est déjà tourné vers le Grand-Prix d’Italie, ce week-end, à Monza, où il s’était imposé il y a trois ans. Et pour le pilote français, rencontré au BasicVillage de Milan pour la présentation de la nouvelle collection Kappa x Alpine F1 Team, cette victoire a changé sa carrière mais aussi sa vie.

Qu’est-ce que cela vous fait de revenir à Monza trois ans après votre victoire ?

Je suis un peu à la maison en Italie comme je vis depuis trois ans à Milan. Mais c’est vrai que c’est un sentiment très particulier de revenir à Monza. Cette victoire a clairement changé ma carrière, et même ma vie. Elle a eu un impact très important que ce soit sur ma vie professionnelle et ma vie privée. Il y a eu un avant et un après.

Quels souvenirs gardez-vous de cette victoire ?

Je me souviendrais toujours des émotions que j’ai pu avoir ce jour-là. J’ai bien sûr plusieurs moments gravés dans ma mémoire, comme celui où je suis assis tout seul sur le podium, mais aussi quand j’ai reçu l’appel d’Emmanuel Macron. Ça n’arrive pas tous les jours. Quand j’ai entendu sa voix, j’ai été le premier étonné. Mais j’ai encore de nombreuses images en tête aussi bien pendant la course qu’en passant la ligne d’arrivée sans oublier les célébrations. C’était un moment tellement intense. Sur l’un de mes téléphones, j’ai une photo du podium comme fond d’écran. Jusqu’à aujourd’hui, c’est évidemment le plus beau moment de ma carrière, et même de ma vie.

Et vous arrivez aussi en pleine confiance en Italie avec ce podium et votre 3e place aux Pays-Bas…

C’est sûr qu’on arrive sur une bonne lancée avec une 3e place sur la course sprint à Spa avant la trêve, puis ce podium décroché aux Pays-Bas dans des conditions vraiment très compliquées. On a pris des décisions audacieuses, tout a été très bien exécuté et on est reparti avec un résultat mérité. Il y a une bonne énergie et une bonne mentalité dans l’équipe. Et on arrive sur un circuit que j’apprécie énormément et qui ne me rappelle que des bonnes choses.

On a prouvé qu'on était aussi capable de tirer notre épingle du jeu Pierre Gasly, pilote Alpine F1 Team

Pensez-vous être en mesure de faire au moins aussi bien qu’aux Pays-Bas ?

Il faut savoir rester objectif et il ne faut pas s’emballer. Ce n’est pas parce qu’on vient de faire un aussi bon résultat qu’on va être capable de refaire la même chose. On sait qu’en terme de performance pure, on n’est pas au top. Mais on a prouvé qu’on était aussi capable de tirer notre épingle du jeu dans des situations favorables comme à Zandvoort. C’est à nous d’être constamment aux avant-postes pour profiter d’éventuels faits de course.

Ce podium lance-t-il votre aventure avec Alpine ?

Très clairement. J’ai eu beaucoup de mal à digérer le Grand Prix de Monaco. On avait le podium entre les mains et on a fait une erreur de stratégie qui m’a coûté très cher. Pour l’équipe, cela n’a pas changé grand-chose car Esteban a terminé à la 3e place. Mais pour moi, cela n’a été pas facile à accepter. Surtout qu’en Australie, j’étais déjà passé à côté d’un Top 5. Cela commençait à faire beaucoup. On a été assez malchanceux sur la première partie de saison et il commençait à y avoir un peu de frustration. Spa avait déjà fait beaucoup de bien à tout le monde. Il y a eu aussi beaucoup de changements à l’intérieur de l’équipe. On est reparti sur de nouvelles bases aux Pays-Bas et pouvoir commencer avec un podium, cela a un impact important dans l’équipe.

Justement, quel est l’objectif pour cette 2e partie de saison, aussi bien pour l’équipe que personnellement ?

Ce sera avant tout d’essayer de marquer des points sur chaque course jusqu’à la fin. Cela peut paraître banal mais ce ne sera pas forcément simple.

Pourquoi ?

On n’a pas d’évolutions prévues sur la voiture et il y a des monoplaces très performantes comme les Red Bull, les Mercedes, les Aston Martin, les McLaren et les Ferrari aussi. Cela fait beaucoup de voitures très performantes et ce ne sera pas simple d’aller chercher des Top 10 à chaque Grand Prix. Mais c’est très clairement l’objectif.

Et une nouvelle victoire à Monza, c’est possible ?

L’objectif est de pouvoir répéter un jour ce résultat, mais en attendant, on est réaliste sur ce qui est possible ce week-end. Ce sera un week-end difficile, mais on a une certaine confiance et un certain élan après ce podium aux Pays-Bas.