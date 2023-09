Rugby : «Dupont, Naturellement», un documentaire intimiste sur le capitaine du XV de France

Canal+ va diffuser un documentaire exceptionnel ce samedi 2 septembre dans l’univers d’Antoine Dupont, capitaine du XV de France et meilleur joueur de rugby du monde en 2021.

Une plongée intimiste pour découvrir le meilleur rugbyman du monde en 2021 à quelques jours de la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). C’est ce que propose Canal+ ce samedi soir à travers un documentaire réalisé par le journaliste Guilhem Garrigues.

Au programme, l’histoire du demi de mêlée qui rêve d’être le premier capitaine tricolore à soulever la Coupe William Webb Ellis à l'issue de la finale au Stade de France. De ses débuts dans son village des Pyrénées au capitanat du XV de France, le documentaire propose un retour sur la jeune vie du surdoué.

«Dupont, Naturellement» s'appuie sur six ans d'archives, avec le témoignage exclusif d'Antoine Dupont et les confidences de ses proches (famille, amis, éducateurs, coéquipiers) pour revenir sur les moments forts de sa carrière, et découvrir la personnalité de l'homme. Mais également, le point de vue des légendes du rugby Jonny Wilkinson, Dan Carter, Serge Blanco et Thierry Dusautoir, admiratifs du talent du phénomène français.

DUPONT, NATURELLEMENT

Première diffusion le samedi 2 septembre à 19h en clair sur CANAL+, et disponible sur myCANAL. Rediffusion dimanche 3 septembre à 23h15 sur CANAL+