Coupe du monde de rugby 2023 : quelles sont les différentes paroles du «haka» des All-Blacks ?

L'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, premier adversaire du XV de France à la Coupe du monde ce vendredi 8 septembre, réalise depuis plus d'un siècle maintenant son célèbre Haka avant chaque match. Voici la traduction des paroles.

Avant chaque rencontre de rugby, c'est le même rituel. Quinze All Blacks, face à leurs adversaires, en train de chanter et d'effectuer une danse guerrière. Ce rituel, appelé Haka, est une tradition maorie, interprétée à bien diverses occasions. Il existe plusieurs Haka mais les Néo-zélandais utilisent le plus souvent le Ka mate.

Les paroles originales du Haka

"Ringa Pakia



Uma Tiraha



Turi whatia



Hope whai ake



Waeuwae takahia kia kino



Ka mate ! Ka mate !



Ka ora ! Ka ora !



Tenei te tangata puhuruhuru



Nana nei i tiki mai, whakawhiti te ra



A hupane ! A kaupane !



A hupane ! A kaupane !



Whiti te ra !



Hi !"

La traduction du Haka

"Frappez des mains sur les cuisses



Que vos poitrines soufflent



Pliez les genoux



Laissez vos hanches suivre le rythme



Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez



C'est la mort ! C'est la mort !



C'est la vie ! C'est la vie !



Voici l'homme poilu



Qui est allé chercher le soleil, et l'a fait briller de nouveau



Faites face ! Faites face en rang !



Faites face ! Faites face en rang !



Soyez solides et rapides devant le soleil qui brille !"

Il faut savoir que les All Blacks ont un second Haka qui se nomme le Kapa O Pongo. Il ne remplace pas le Ka mate de la tribu Ngati Toa, mais les Néo-zélandais l’utilisent pour des occasions spéciales comme lors de la finale en 2011 face à l'équipe de France (8-7).

les paroles et la traduction

"Kapa o pango kia whakawhenua au i ahau !



Hi aue, hi !



Ko Aotearoa e ngunguru nei



Hi Au,au, aue ha! Hi



Ko Kapa o Pango e ngunguru nei !



Hi Au,au, aue ha! Hi



I ahaha !



Ka tu te ihiihi



Ka tu te wanawana



Ki runga ki te rangi e tu iho nei,



Tu iho nei, hi !



Ponga ra !



Kapa o Pango, aue hi !



Ponga ra !



Kapa o Pango, aue hi, ha !"

"Laissez-nous nous unir avec notre terre



C’est notre terre qui gronde



Nous sommes les All Blacks



Il est temps ! C’est mon moment !



Notre règne



Notre suprématie triompheront



Et nous atteindrons le sommet !



La fougère argentée !



All Blacks !



La fougère argentée !



All Blacks ! "